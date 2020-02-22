ИА «Ореанда-Новости». МЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в регионе из-за сильного ветра, пишет РИА Новости.



Ожидается, что скорость ветра в ближайшие сутки достигнет 24 метров в секунду. В Балтийском море ожидается волны около шести метров.



Отмечается, что высока вероятность падения слабозакреплённых конструкций, рекламных щитов и деревьев. В МЧС подчеркнули, что выход в море опасен.