ИА «Ореанда-Новости». Неблагоприятные погодные условия продержатся в Москве до 15 марта, сообщает офицер МЧС, Роман Килькеев.

Москвичей ожидает сильный дождь, переходящий в снег, усиление ветра с севера (15-20 м/секунду), метель, сильное понижение температуры воздуха и гололедица на дорогах.

Жителям города рекомендуется не парковать машины возле деревьев, самим держаться дальше от высоких непрочных сооружений и от рекламных щитов. Водителям стоит снизить скорость на дорогах, держаться дальше от других машин и воздержаться от резких поворотов.