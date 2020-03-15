15.03.2020, 09:01
МЧС предупредило: в Москве ожидается сильный ветер и снегопад
ИА «Ореанда-Новости». Неблагоприятные погодные условия продержатся в Москве до 15 марта, сообщает офицер МЧС, Роман Килькеев.
Москвичей ожидает сильный дождь, переходящий в снег, усиление ветра с севера (15-20 м/секунду), метель, сильное понижение температуры воздуха и гололедица на дорогах.
Жителям города рекомендуется не парковать машины возле деревьев, самим держаться дальше от высоких непрочных сооружений и от рекламных щитов. Водителям стоит снизить скорость на дорогах, держаться дальше от других машин и воздержаться от резких поворотов.
Москвичей ожидает сильный дождь, переходящий в снег, усиление ветра с севера (15-20 м/секунду), метель, сильное понижение температуры воздуха и гололедица на дорогах.
Жителям города рекомендуется не парковать машины возле деревьев, самим держаться дальше от высоких непрочных сооружений и от рекламных щитов. Водителям стоит снизить скорость на дорогах, держаться дальше от других машин и воздержаться от резких поворотов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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