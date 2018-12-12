ИА «Ореанда-Новости». Перед самым Новым годом во всех регионах России пройдёт необычная акция - «МЧС дарит музыку». Оркестры, состоящие из сотрудников МЧС, будут играть в торговых центрах, аэропортах, метро.

МЧС впервые проводит подобную акцию. Её смысл не в том, чтобы научить россиян, как вести себя в различных нестандартных и опасных ситуациях, - просто подарить россиянам хорошее настроение. Тем более что пожарные и спасатели в сознании людей совершенно не ассоциируются с музыкой.

Министр одобрил идею музыкального флэшмоба. Чтобы реализовать её, было решено привлечь более 600 музыкантов из вокально-инструментальных коллективов и духовых оркестров МЧС. Они будут выступать там, где бывает больше всего людей - в домах культуры, а также на станциях метро, в торгово-развлекательных центрах, в аэропортах.

Музыкальный марафон планируется провести во всех регионах России. Последний день приурочен к Дню спасателя - 27 декабря, когда марафон завершится в Москве.

Первые выступления музыкальных коллективов МЧС уже состоялись в регионах Дальнего Востока - в Забайкалье и Амурской области. Амурский оркестр выступал в Благовещенске, в крупном городском торгово-развлекательном центре. Показательный оркестр МЧС РФ будет играть в Москве под управлением главного дирижёра Владислава Рыбенко, а также Антона Кожеватова, руководителя оркестра. Концерты состоятся на двух станциях московского метро, а также на Лубянке, в Центральном детском магазине. В исполнении музыкантов прозвучат популярные композиции, классические произведения, а также песни, в которых рассказывается о работе спасателей, пожарных МЧС.

В ведомстве прокомментировали, что музыкальная акция привлечёт внимание к представителям героических профессий и к тому же подарит людям новогоднее настроение.



