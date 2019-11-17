17.11.2019, 11:12
МЧС решил наградить петербуржцев, которые спасли детей из упавшего в реку автомобиля
ИА «Ореанда-Новости». ГУ МЧС наградит жителей Питера, которым удалось спасти детей из автомобиля, упавшего в реку.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.
Двое жителей северной столицы России будут представлены к наградам за то, что пришли на помощь мужчине с детьми в тонущей машине.
Автомобиль упал в воду на набережной у Фонтанки в субботу вечером. В салоне находились три человека, двое из которых дети девяти лет и пяти месяцев. На помощь людям кинулись двое местных жителей, которые тут же нырнули вслед за транспортным средством.
Все пассажиры были госпитализированы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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