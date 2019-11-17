ИА «Ореанда-Новости». ГУ МЧС наградит жителей Питера, которым удалось спасти детей из автомобиля, упавшего в реку.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Двое жителей северной столицы России будут представлены к наградам за то, что пришли на помощь мужчине с детьми в тонущей машине.

Автомобиль упал в воду на набережной у Фонтанки в субботу вечером. В салоне находились три человека, двое из которых дети девяти лет и пяти месяцев. На помощь людям кинулись двое местных жителей, которые тут же нырнули вслед за транспортным средством.

Все пассажиры были госпитализированы.