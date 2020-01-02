ИА «Ореанда-Новости». МЧС сообщили, что за первые сутки нового года удалось спасти 443 человека.

МЧС России сообщили о результатах работы в первые сутки нового года. Как оказалось, пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти 443 человека, которые могли погибнуть при пожарах или ДТП.

Так, 190 человек могли пострадать из-за техногенных пожаров. 252 человека были спасены в ходе ликвидации последствий ДТП. Кроме того, ведомство упомянуло одного утопающего, которого также удалось спасти из водоёма.

Также в МЧС уточнили, что за предыдущие сутки сотрудники ведомства справились с более 1,1 тысячи пожаров. Они также устранили последствия 295 ДТП.