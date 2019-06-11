ИА «Ореанда-Новости» В российских детских лагерях было выявлено и устранено более устранения более 10 тысяч недостатков, проверку проводили сотрудники МЧС . Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

По его словам, все детские лагеря готовы принять детей в первую смену, все недостатки, которых насчитывалось более 10 тысяч, устранены. При этом всё же 30 лагерей были внесены в «чёрный список». Однако это положительная тенденция, так как ранее их насчитывалось 60. Еникеев выразил надежду, что все лагеря устранят нарушения и подготовят базы отдыха для детей ко второй смене.