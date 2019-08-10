ИА "Ореанда-Новости" Вчера, 9 августа, стало известно, что Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации приняло решение вновь увеличить группировку в зоне очагов возгорания. Принятые ведомством меры не прошли безрезультатно – пик лесных пожаров пошёл на спад.

В настоящий момент в местах тушения пожара задействовано свыше четырёх тысяч человек и пятьдесят единиц авиационной техники – самолёты и вертолёты. По словам спасателей, пик пожаров, господствующих на территории Сибири и Дальнего Востока уж позади. Однако, говорить, что пожары окончательно ликвидировали, довольно рано - на территории всё же наблюдаются очаги возгорания. В Красноярском крае около пятидесяти восьми тысяч лесного массива всё ещё находится во власти огня. Речь идёт о так называемых «низовых» пожарах, когда открытого огня не так много, а дыма гораздо больше. Спасатели уверяют, что к настоящему времени ни один населённый пункт на вышеуказанной территории не подвергается риску.

По информации, предоставленной губернатором Красноярского края Александром Уссом, в регионе началась реализация проекта по созданию специального центра, расположенного на севере Красноярского края. Приоритетной задачей местных властей в деле ликвидации пожаров считается увеличение количества инспекторов, без которых справиться с распространением огня невозможно.

Несмотря на то, что спасатели говорят о спаде распространения лесных пожаров, окончательно справиться с огнём помогут природные условия. Затяжные дожди, которые так ожидают и жители регионов, и спасатели, могут начаться только с наступлением осеннего сезона. До этого времени службам спасения приходится контролировать очаги возгорания самостоятельно и оперативно их тушить.