Известно, что ранняя диагностика этого недуга существенно повышает шансы на успешное лечение и полное выздоровление. Однако, необходимо уметь обращать внимание на те признаки, которые могут являться предвестниками раковых заболеваний.

По информации, предоставленной главным научным сотрудником отдела клинической онкологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, онкологом Сергеем Абашиным, факторов появления у человека онкологического заболевания множество. Однако, для рака есть ряд симптомов, характерных исключительно для этого недуга.

Основным методом диагностики является полное обследование собственного тела на предмет появления каких-либо уплотнений или шишек. Появившуюся опухоль можно определить чаще всего таким образом. А при появлении различного рода кровотечений или иных выделений следует незамедлительно обратиться к специалистам.

Эксперт также рекомендует внимательно наблюдать за своими родинками. Неконтролируемый их рост или увеличение в размерах уже существующих родинок также может стать предвестником сбоев в организме. Следует также обратить внимание, насколько скоро происходит процесс заживления различных ранок и порезов у человека. Даже незначительный порез, который необъяснимо долго заживает, может стать поводом обратиться в медицинское учреждение.

Сергей Абашин одним из симптомов появления раковой опухоли считает возникшие трудности при глотании, хрипота и кашель. Выход только один – обратиться к медикам. В таких случаях специалист поможет верно диагностировать причину появления у человека сложностей с дыхательными путями.