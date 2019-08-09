Медики назвали общие для всех онкозаболеваний симптомы
По информации, предоставленной главным научным сотрудником отдела клинической онкологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, онкологом Сергеем Абашиным, факторов появления у человека онкологического заболевания множество. Однако, для рака есть ряд симптомов, характерных исключительно для этого недуга.
Основным методом диагностики является полное обследование собственного тела на предмет появления каких-либо уплотнений или шишек. Появившуюся опухоль можно определить чаще всего таким образом. А при появлении различного рода кровотечений или иных выделений следует незамедлительно обратиться к специалистам.
Эксперт также рекомендует внимательно наблюдать за своими родинками. Неконтролируемый их рост или увеличение в размерах уже существующих родинок также может стать предвестником сбоев в организме. Следует также обратить внимание, насколько скоро происходит процесс заживления различных ранок и порезов у человека. Даже незначительный порез, который необъяснимо долго заживает, может стать поводом обратиться в медицинское учреждение.
Сергей Абашин одним из симптомов появления раковой опухоли считает возникшие трудности при глотании, хрипота и кашель. Выход только один – обратиться к медикам. В таких случаях специалист поможет верно диагностировать причину появления у человека сложностей с дыхательными путями.
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