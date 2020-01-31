ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали, что стало причиной отравления подростков в Кузбассе.

Токсикологи сообщили, что двое подростков, которых доставили в реанимацию, отравились медикаментами. Инцидент произошёл в городе Ленинске-Кузнецком в Кузбассе, когда двух подростков обнаружили на улице без сознания. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Сообщается, что пострадавшие по-прежнему находятся без сознания в реанимации.

15-летний мальчик и 14-летняя девочка были найдены на мосту на проспекте Кирова. Их доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Следователи уже начали доследственную проверку по этому делу.