ИА "Ореанда-Новости" Шестьдесят тысяч человек в России ежегодно становятся жертвами рака, поражающего отделы толстого кишечника. Для того, чтобы обнаружить болезнь вовремя, медицинские специалисты дали несколько рекомендаций.

Для начала следует уточнить, что только у трети заболеваемых рак толстой кишки возможно выявить на ранней стадии. Анатомически толстая кишка делится на три отдела: прямая, ободочная и слепая. Диагностика заболевания осложнена тем, что развитие злокачественных опухолей может начаться в любой части. Однако, медики выделяют типичные черты, присущие этому заболеванию. К ним можно отнести боли в нижней части живота, которые имеют систематический характер, рвота, больной теряет аппетит, начинается процесс резкого снижения веса, тошнота и расстройство желудочно-кишечного тракта. Все эти признаки могут наблюдаться у человека довольно продолжительное время.

Поздняя стадия рака толстой кишки чревата ректальными кровотечениями. Период, когда рак «дремлет», в большинстве случаев длится довольно быстро, что приводит к медленной постановке правильного диагноза. Все симптомы человек обычно принимает за кишечное расстройство и не придаёт им большого значения. В запущенных случаях болезнь приводит к метастазам, которые распространяются на соседние органы.

Для определения рака толстой кишки на ранней стадии наиболее эффективным методом является колоноскопия. Процедура даёт максимально точный результат (95 процентов). Также рекомендуют сдать анализ кала на скрытую кровь, провести магнитно-резонансную томографию или ректороманоскопию. Основными методам лечения этого недуга является лучевая и химическая терапии. Медики рекомендуют, при обнаружении подобных симптомов незамедлительно обращаться к специалистам.