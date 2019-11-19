По словам главного внештатного врача, российские специалисты занялись поиском сортов конопли, которые могут быть использованы в медицине. Исследование находится, поэтому пока рано говорить об его практическом использовании.Сейчас учёные медицинской сферы исследуют влияние каннабиноидов на человеческий организм, в том числе на возможность. на данный момент известно, что при курении марихуаны возможность появления психозов составляет до 3% от всех случаев.Такие показатели очень высокие для возможности применения каннабиноидов в медицине.