19.11.2019, 13:12
Медики проводят исследование видов конопли для применения в медицинских целях
ИА «Ореанда-Новости». Медики начали проводить исследование различных видов конопли для применения в медицинских целях. Информация была опубликована в издательстве «РИА Новости».
По словам главного внештатного врача психиатра-нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна, российские специалисты занялись поиском сортов конопли, которые могут быть использованы в медицине. Исследование находится на первоначальной стадии, поэтому пока рано говорить об его практическом использовании.
Сейчас учёные медицинской сферы исследуют влияние каннабиноидов на человеческий организм, в том числе на возможность появления психозов и развития инвалидности. на данный момент известно, что при курении марихуаны возможность появления психозов составляет до 3% от всех случаев.Такие показатели очень высокие для возможности применения каннабиноидов в медицине.
По словам главного внештатного врача психиатра-нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна, российские специалисты занялись поиском сортов конопли, которые могут быть использованы в медицине. Исследование находится на первоначальной стадии, поэтому пока рано говорить об его практическом использовании.
Сейчас учёные медицинской сферы исследуют влияние каннабиноидов на человеческий организм, в том числе на возможность появления психозов и развития инвалидности. на данный момент известно, что при курении марихуаны возможность появления психозов составляет до 3% от всех случаев.Такие показатели очень высокие для возможности применения каннабиноидов в медицине.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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