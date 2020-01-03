Посещение бани не желательно для людей, у которых есть заболевания дыхательных путей, печени, почек и сердечно-сосудистой системы. Таким гражданам предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.Также, перед посещением бани надо поесть. Главное - в меру. Если переесть, то у человека может наблюдаться сбой пищеварения. Если пойти в парилку на голодный желудок, то у человека могут быть головные боли и головокружение. Медики отметили и запрет на распитие алкогольных напитков. Причём совершенно не важно, выпил человек перед парилкой или в ней. Любое состояние алкогольного опьянения спровоцирует дополнительную нагрузку на организм.. Опасность резких перепадов температур заключается в возможности спазмов сосудов и остановке сердца.