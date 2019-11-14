Мединский отметил, что раньше его спрашивали про Джокера, а теперь про Соколова. «Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?», заметил министр. Кроме того, Мединский отметил, что это не дело не стоит такого резонанса.Отмечается, что Соколов был членом Российского военно-исторического общества, главой которого является Мединский. После убийства имя Соколова с сайта организации убрали.Напомним, доцента Соколова обвиняют в убийстве аспирантки, с которой он вместе жил. Историка направили на психолого-психиатрическую экспертизу.