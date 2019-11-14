14.11.2019, 18:12
Мединский сравнил обвинённого в убийстве историка Соколова с Джокером
ИА «Ореанда-Новости». Министр культуры Владимир Мединский сравнил экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки, с злодеем Джокером, пишет «Коммерсант».
Мединский отметил, что раньше его спрашивали про Джокера, а теперь про Соколова. «Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?», заметил министр. Кроме того, Мединский отметил, что это не дело не стоит такого резонанса.
Отмечается, что Соколов был членом Российского военно-исторического общества, главой которого является Мединский. После убийства имя Соколова с сайта организации убрали.
Напомним, доцента Соколова обвиняют в убийстве аспирантки, с которой он вместе жил. Историка направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Мединский отметил, что раньше его спрашивали про Джокера, а теперь про Соколова. «Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?», заметил министр. Кроме того, Мединский отметил, что это не дело не стоит такого резонанса.
Отмечается, что Соколов был членом Российского военно-исторического общества, главой которого является Мединский. После убийства имя Соколова с сайта организации убрали.
Напомним, доцента Соколова обвиняют в убийстве аспирантки, с которой он вместе жил. Историка направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии