ИА «Ореанда-Новости». Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский выступил за идею создания программы по походам учеников в кино, пишет «Интерфакс».



Глава министерства отметил, что такая программы была бы и социальным, и образовательным, и бизнес-проектом.



С такой инициативой изначально выступил директор «Кинокомпания «СТВ» Сергей Сельянов, который заметил, что сегодня в России у молодёжи снижается интерес к походам в кино. Он предложил создать программу, которая выработает у школьников «привычку ходить в кино».