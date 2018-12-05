ИА «Ореанда-Новости»В рамках Российской недели здравоохранения, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» открылась XVII ассамблея «Здоровье Москвы».

За 17 лет своего существования форум стал одним из самых ожидаемых событий в области российской медицины. В нем приняли участие более трех тысяч специалистов из разных сфер здравоохранения. На форуме представлены научные открытия и достижения в области медицины, расширена выставочная программа, а также программы по улучшению работы медицинских учреждений.

Ассамблею открыл мэр Москвы Сергей Собянин.«Технологии, которые считались технологиями будущего, сегодня становятся обыденными для наших поликлиник и медцентров, - сказал Собянин. - Здравоохранение будет главным направлением деятельности правительства Москвы. Ничего дороже здоровья у москвичей нет. Мы это понимаем, и здравоохранение столицы точно не будет стоять на месте. Показатели уже впечатляют. Доступность врачей в городских поликлиниках выросла в 8 - 9 раз, значительно увеличилась и зарплата медиков, продолжительность жизни выросла на четыре года. Это один из лучших показателей среди стран мира», – отметил мэр.

Также Собянин отметил, что, несмотря на существующие проблемы в области здравоохранения, более половины москвичей положительно оценивают положение столичной медицины. Также мэр города сообщил, что в Москве в ближайшие годы планируется построить около 30 новых поликлиник, а также целый ряд дополнительных корпусов больниц и крупнейший медицинский центр в Новой Москве.

За время проведения форума планируется провести более 80 заседаний профильных секций, симпозиумов и круглых столов, в которых примут участие врачи и другие медицинские специалисты, представители научного сообщества и общественных объединений, преподаватели университетов и зарубежные эксперты.

Гендиректор «Экспоцентра» Сергей Беднов отметил, что форум является необходимым и информативным мероприятием для российского медицинского профессионального сообщества. "Симбиоз этих мероприятий — Российской недели здравоохранения и Ассамблеи — привлекает не только столичных специалистов, но и профильные федеральные организации. Здесь говорят о проблемах обеспечения медицинских учреждений новейшим оборудованием, о повышении квалификации врачей в связи с внедрением новых технологий в здравоохранение — и ищут пути их решения. Такие мероприятия в "Экспоцентре" направлены на то, чтобы людям сохранить здоровье, и это самое главное", — сказал Беднов.