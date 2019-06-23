ИА «Ореанда-Новости» Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия наладит отношения с Украиной, поддержал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее российский лидер заявил, что Москва будет восстанавливать отношения с Киевом вне зависимости от отношений с украинскими элитами. Медведчук сообщил, что полностью разделяет и поддерживает слова Путина о том, что братские народы не могут жить во вражде. Об этом политик написал в своём Twitter.