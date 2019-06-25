ИА «Ореанда-Новости». Глава политисполкома партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что после переговоров с представителями партии Россия частично сняла с Киева санкции.



По его словам, Москва разрешила транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров из Украины.



Украинский политик рассказал, что президент России Владимир Путин изменил указ о контрсанкциях. Так, по словам Медведчука, теперь через территорию России можно провозить товары, которые запрещены ко ввозу в РФ. Он заявил, что такие меры говорят о том, что отношения между двумя государствами налаживаются.