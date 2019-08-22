ИА «Ореанда-Новости» Газета «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных председателем правительства России Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве, сообщила, что сотрудникам Минтруда дано распоряжение оценить влияние возможного введения 4-дневной рабочей недели на производительность труда и ситуацию в социальной сфере.

Соответствующие соображения должны быть представлены в кабинет министров в срок до 30 сентября. В документе отмечается, что чиновникам министерства следует оценить перспективы нововведения совместно с представителями Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее Медведев выразил мнение, что в будущем технологический прогресс обусловит сокращение рабочей недели до 4 дней. Премьер-министр напомнил об опыте главы американской компании Ford Генри Форда, который в 1914 году сократил рабочую неделю на своих заводах с 48 до 40 часов, что привело к заметному повышению производительности труда.

В связи с этим вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что при решении данного вопроса на первый план выходят вопросы о социальных гарантий для граждан и о размере заработной платы.

Опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения, выявил, что 48 % граждан против сокращения рабочей недели, поскольку опасаются снижения доходов.