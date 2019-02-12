ИА «Ореанда-Новости». Глава правительства Дмитрий Медведев распределил бюджет государства на развитие образования. В регионы на развитие этой сферы будет направлено более пяти миллиардов рублей, распоряжения премьер-министра опубликовано на правовом интернет-портале.

Более пяти миллиардов рублей разделят между регионами, на эти деньги планируется провести модернизацию инфраструктур, создать мобильные технопарки «Кванториум» и направить их на дополнительное образование вузы. Субсидию получат 12 регионов.

В 2019 году между 12 регионами разделят 96,9 миллиона рублей на создание центров дополнительного образования для детей, в том числе на центры допобразования, существующие на базе высших учебных учреждений.

Ещё 183 миллиона рублей уйдёт в 2019 году на создание мобильных технопарков "Кванториум" для детей, проживающих в деревнях, сёлах и малых городах.

9,9 миллиарда рублей получат ведущие университеты страны. За эти деньги вузы должны повысить свою конкурентоспособность. Деньги направят в 21 российский вуз. Это также прописано в распоряжении Кабмина.

Повышение конкурентоспособности вузов предусмотрено федеральным проектом "Молодые профессионалы", входящем в нацпроект "Образование".

Согласно исследованию, активнее всего вовлекает студентов к участию в студенчекой жизни РУДН с помощью контента в социальных сетях, в том числе помогает иностранным абитуриентам, отвечая на их вопросы о поступлении.

Ранее организация «Общероссийский народный фронт» провела опрос среди родителей, который показал, большинство родителей считают недостаточными получаемые в школе практические навыки (так думают 62 процента опрошенных). При этом преподаванием традиционных предметов родители довольны больше. В опросе участвовали 1 600 родителей со всех регионов страны.

Большинству российских родителей хотелось бы усилить обучение детей работе с информацией, включая её поиск, анализ и выбор (так думают 59 процентов респондентов).



В большинстве школ и колледжей России начали преподавать финансовую грамотность. Согласно данным Минпросвящения, мониторинг показал, что этот курс на данный момент преподают в более 70 процентов школ и 80 процентов организаций среднего профессионального образования.