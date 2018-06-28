ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил дату, когда начнётся процесс перехода от бумажных к электронным трудовым книжкам.

Со слов Медведева, это переход запланирован с 1 января 2020 года. С этой даты в Пенсионный фонд документацию о трудоустройстве начнут передавать в электронном виде. Но до этого момента в течение 2019 года необходимо будет подготовиться – решить все правовые и организационные вопросы. Также за это время необходимо подготовить всех работников. По словам чиновника, этот процесс будет происходить поэтапно.

Дмитрий Медведев считает, что электронные трудовые книжки ускорят процесс передачи всей необходимой информации в пенсионный фонд, сократит затраты на кадровое производство и станет удобным для тех сотрудников, которые работают на удалённой основе. Созданная в будущем база данных позволит хранить информацию о всей трудовой деятельности человека. Получать информацию пенсионный фонд будет в режиме онлайн.

Когда жителю России понадобиться получить государственную услугу, то сведения о трудовой деятельности собирать и предоставлять не придётся, она будет в базе. Причём трудовую книжку подделать куда легче, чем занести ложные сведения в базу данных, это также отметил Медведев.

Напомним, в 2017 году руководитель Сбербанка Герман Греф раскритиковал бумажные трудовые книжки. Он сказал, что сотни тысяч человеко-часов тратится на их заполнение, причём выполнить это нужно обязательно синей ручкой с синей печатью – всё от руки. А если книжка утеряна, то необходимо идти по всем предыдущим местам работы и восстанавливать данные. Причём организации может уже и не быть, а пенсию начислять каким-то образом необходимо.



