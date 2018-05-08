08.05.2018, 23:06
Медведев назвал факторы, влияющие на увеличение продолжительности жизни
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. И.о. премьер-министра Дмитрий Медведев считает необходимым сконцентрироваться на наиболее сложных проблемах, связанных с продолжительностью жизни. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Государственной Думы, отвечая на вопрос от депутата фракции "Единой России" Надежды Максимовой. Парламентарий обратилась к и.о. премьер-министра с вопросом об увеличении продолжительности жизни российских граждан и вхождении России в конце следующего десятилетия в клуб "стран 80+".
По словам Медведева, в области сердечно-сосудистой патологии в последние годы произошёл очень серьёзный прорыв. "Высокотехнологичную медицинскую помощь в области сердца, сосудов можно получить практически в любом крупном центре нашей страны. Раньше для этого нужно было ехать в Москву или в Петербург или за границу", - отметил и.о. премьер-министра.
Однако, признался Медведев, гораздо сложнее обстоит ситуация с онкологическими заболеваниями. "Это направление действительно должно быть приоритетным на ближайшие годы. Именно потому, что там успехи и медицины, и организации медицинской помощи гораздо более слабые. Вот это один из приоритетов", - пояснил он.
Медведев согласился с парламентарием, что на продолжительность жизни влияет не только медицинская помощь, но и ещё социальное обслуживание и помощь людям, которые достигли уже преклонных лет. "Система социального вспомоществования должна развиваться, она должна быть современной, удобной. В этом направлении тоже решения будут подготовлены", - заверил он.
"Общий достаток, конечно, тоже имеет значение. Я имею в виду и пенсионную систему, необходимость индексирования, причём продвинутого, упреждающего индексирования, что тоже имеет значение для достижения великой цели, о которой вы спросили", - резюмировал Медведев.
Во вторник, выступая в Госдуме, Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов поддержать кандидатуру Медведева нa пост премьер-министра.
По словам Медведева, в области сердечно-сосудистой патологии в последние годы произошёл очень серьёзный прорыв. "Высокотехнологичную медицинскую помощь в области сердца, сосудов можно получить практически в любом крупном центре нашей страны. Раньше для этого нужно было ехать в Москву или в Петербург или за границу", - отметил и.о. премьер-министра.
Однако, признался Медведев, гораздо сложнее обстоит ситуация с онкологическими заболеваниями. "Это направление действительно должно быть приоритетным на ближайшие годы. Именно потому, что там успехи и медицины, и организации медицинской помощи гораздо более слабые. Вот это один из приоритетов", - пояснил он.
Медведев согласился с парламентарием, что на продолжительность жизни влияет не только медицинская помощь, но и ещё социальное обслуживание и помощь людям, которые достигли уже преклонных лет. "Система социального вспомоществования должна развиваться, она должна быть современной, удобной. В этом направлении тоже решения будут подготовлены", - заверил он.
"Общий достаток, конечно, тоже имеет значение. Я имею в виду и пенсионную систему, необходимость индексирования, причём продвинутого, упреждающего индексирования, что тоже имеет значение для достижения великой цели, о которой вы спросили", - резюмировал Медведев.
Во вторник, выступая в Госдуме, Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов поддержать кандидатуру Медведева нa пост премьер-министра.
Источник: Единая Россия
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