ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабинета министров, что в 2020 году размер материнского капитала составит 466 тысяч рублей. В проекте государственного бюджета на эти выплаты выделено 316 миллиардов рублей.

На заседании правительства обсуждался проект федерального бюджета на 2020 год и период 2021–2022 годов, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов.

В отношении последних Медведев отметил, что и на протяжении 3 лет их доходы и расходы будут увеличиваться. По мнению премьер-министра, это даст возможность «сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты».