ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что он подписал поручение о конфискации орудий, применяемых при нелегальной вырубке лесов.

«Для того, чтобы подобные попытки (незаконных заготовок древесины. – Ред.) в будущем не возникали, во всяком случае для того, чтобы постараться их пресечь, я подписал поручение, оно пока ещё не было озвучено, сейчас хочу сказать о нем», – заявил премьер-министр представителям СМИ.

Медведев разъяснил, что механизм изъятия орудий лесозаготовок будет сходен с тем, что применяется, например, в отношении орудий рыбного промысла. «Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям», – заключил глава кабинета министров.

На вопрос о взаимосвязи масштабных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными лесозаготовками Медведев ответил, что «такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер. Связь между такими незаконными действиями и пожарами ещё предстоит установить, это невозможно предполагать».