ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Правительства заявил, что в ближайшем времени будет подписан документ, упрощающий процедуру признания граждан инвалидами.

Глава Правительства сообщил о планируемом сокращении сроков и упрощении правил освидетельствования претендующих на получение статуса инвалида граждан. В данной сфере будет постепенно вводиться электронный документооборот, и, по заверению премьера, «всё можно было делать через портал государственных услуг».

Медведев упомянул, что данный вопрос изучался в ходе встречи с представителями общественных организаций инвалидов.

Ранее, в апреле, был увеличен перечень заболеваний, дающих право на инвалидность. В новый список попали синдром Дауна, цирроз печени, слепота, глухота и другие расстройства.

Сейчас в России проживают около 12 миллионов инвалидов, из них более 650 тысяч детей.