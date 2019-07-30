ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что губернаторы должны взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами в регионах, пишет «Интерфакс».



Он отметил, что борьба с пожарами находится в компетенции региональных властей. Медведев подчеркнул, что нужно «лично заниматься этим вопросом», а не рассуждать о проблеме.



Премьер также поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину вылететь на места пожаров и оценить обстановку в регионах. По итогам поездки должны быть подготовлены предложения по помощи тем регионам, которые не справляются с тушением пожаров.



Напомним, в сибирских лесах горят уже около трёх миллионов гектаров леса. Однако региональные власти говорят о нерентабельности тушения. В частности, об этом заявил глава Красноярского края Александр Усс. В МЧС его слова осудили, призвав начать тушить огонь как можно скорее.