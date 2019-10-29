ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств разработать предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что поручение получили Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардия. Участвовать в разработке мер также будут заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, СКР, уполномоченный по защите прав предпринимателей, Генпрокуратура и Верховный суд.



Предложения ведомства должны представить к 16 декабря.