ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил соответствующим ведомствам совместно с администрацией Сахалинской области разработать меры по активизации предпринимательства на Курильских островах, в том числе в сфере налогообложения.

«Минфину России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России совместно с правительством Сахалинской области представить предложения по созданию специального инструмента активизации бизнеса на территории Курильских островов, включая меры налогового стимулирования», – указано в сообщении, размещённом на сайте кабинета министров.

Представители указанных ведомств обязаны в срок до 16 августа представить материалы в правительство для обсуждения данного вопроса на совещании.