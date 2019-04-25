ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился о премировании медиков за диагностирование рака в рамках диспансеризации. Размер вознаграждений пока не определен. Вице-премьеру Татьяне Голиковой дано поручение изыскать необходимые деньги в бюджете до конца 2019 года.

Предполагается, что премии начнут выплачивать начиная со следующего года. Средства глава правительства премьер поручил заложить в бюджете фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.

В феврале в научно-исследовательском центре радиологии Минздрава сообщили об увеличении количества выявленных онкологических заболеваний.

В 2019 году в России планируется организовать ведение регистра больных раком, в котором будет отображена информация о диагнозе и назначенном лечении. Регистр должен быть составлен уже в июле.