ИА «Ореанда-Новости» Если в Грузии продолжит нагнетаться «антироссийская истерия», то от поездок лучше отказаться. Такой совет дал гражданам России премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в таком случае, МИД РФ даст соответствующие рекомендации россиянам. При этом премьер подчеркнул, что тогда проблемы появятся уже в экономике Грузии.

Медведев заявил, что попытки обвинить во всём происходящем Москву являются «передёргиванием» ситуации. Реальная причина протестов связана с внутриполитической борьбой между властями и радикальной оппозицией.