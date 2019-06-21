ИА «Ореанда-Новости»  Если в Грузии продолжит нагнетаться «антироссийская истерия», то от поездок лучше отказаться. Такой совет дал гражданам России  премьер-министр  Дмитрий Медведев.

Он отметил, что  в таком случае, МИД РФ даст соответствующие  рекомендации россиянам.  При этом премьер подчеркнул, что тогда  проблемы появятся уже в экономике Грузии.

Медведев заявил, что попытки обвинить во всём происходящем Москву являются «передёргиванием» ситуации.  Реальная причина протестов связана с внутриполитической борьбой между властями и радикальной  оппозицией.