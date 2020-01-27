Поручение прозвучало на расширенном заседании высшего совета партии. Бывший премьер-министр России выступал на заседании в качестве председателя единороссов.Также он предложил провести встречу руководства партии с членами нового кабмина для проведения консультаций по наиболее важным и деликатным вопросам.Дмитрий Медведев отметил, что данный вопрос он обсуждал с действующим премьер-министром России Михаилом Мишутиным.