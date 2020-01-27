27.01.2020, 19:07
Медведев предложил «Единой России» помочь правительству в реализации послания президента
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Медведев предложил членам «Единой России» помочь правительству в реализации послания президента. Поручение прозвучало на расширенном заседании высшего совета партии. Бывший премьер-министр России выступал на заседании в качестве председателя единороссов.
Медведев призвал всех членов партии наладить совместную работу с депутатами для ускорения процесса подготовки качественных законопроектов. Также он предложил провести встречу руководства партии с членами нового кабмина для проведения консультаций по наиболее важным и деликатным вопросам.
Дмитрий Медведев отметил, что данный вопрос он обсуждал с действующим премьер-министром России Михаилом Мишутиным.
Медведев призвал всех членов партии наладить совместную работу с депутатами для ускорения процесса подготовки качественных законопроектов. Также он предложил провести встречу руководства партии с членами нового кабмина для проведения консультаций по наиболее важным и деликатным вопросам.
Дмитрий Медведев отметил, что данный вопрос он обсуждал с действующим премьер-министром России Михаилом Мишутиным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии