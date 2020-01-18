ИА «Ореанда-Новости». Экс-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что не видит в своей отставке ничего необычного, пишет «Интерфакс».



Политик отметил, что такие ситуации происходят в каждой стране.



По словам Медведева, в последнее время в Росси это происходило не очень часто, но явление это совершенно обычное.



Напомним, 15 января правительство России ушло в отставку. Новым премьер-министром страны стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.