18.01.2020, 22:02
Медведев призвал спокойно относиться к отставке кабмина
ИА «Ореанда-Новости». Экс-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что не видит в своей отставке ничего необычного, пишет «Интерфакс».
Политик отметил, что такие ситуации происходят в каждой стране.
По словам Медведева, в последнее время в Росси это происходило не очень часто, но явление это совершенно обычное.
Напомним, 15 января правительство России ушло в отставку. Новым премьер-министром страны стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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