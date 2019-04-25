ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал министрам поручение изучить ситуацию со своевременностью выплаты заработной платы во всех подведомственных учреждениях и в случае наличия задолженностей немедленно ликвидировать их.

Глава правительства сообщил, что сотрудники одного из российских госпиталей уведомили его через социальные сети о долгах по зарплате за полгода. При этом премьер отметил, что это не единственное обращение по этому поводу, и обратился ко всем руководителям федеральных органов, распорядившись решить этот вопрос самостоятельно, чтобы ему «не приходилось в ручном режиме это делать после того, как люди начинают писать письма». Результаты анализа предписано направить в Минтруд, который обобщит их в докладе.

Медведев также указал на то, что за задержку выплат несет персональную ответственность руководитель каждого из ведомств, и напомнил о «мерах дисциплинарного воздействия», которые он будет вынужден применить к виновным.