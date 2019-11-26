ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому управляющие компании должны держать подвальные продухи многоквартирных домов открытыми.



Речь идёт о специальных отверстиях в нижних нежилых помещениях дома. Одно такое отверстие должно оставаться открытым весь год, сказано в документе.



Ранее зампред правительства Виталий Мутко говорил, что такая мера будет поддерживать в подвалах нужных температурных режим, а также поможет бездомным животным.