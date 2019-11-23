ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России предложил свой способ перехода к четырёхдневной рабочей неделе.

Он поделился идеями на встрече с партийным активом в регионах.

Медведев объяснил свою точку зрения на идею «четырёхдневки». Всё началось с предложения одного из коллег политика. Член фракции «Единая Россия» предложил законодательное закрепление неполного рабочего дня, ссылаясь на работающих матерей, у которых ещё маленькие дети. Внесение понятия в Трудовой кодекс помогло бы женщинам сохранить социальные выплаты, которые полагаются только «декретницам».

Медведев эту идею не одобрил, однако предложил вариант «адаптации». Он заявил, что есть возможность трансформировать четыре полных рабочих дня в пять неполных. Тогда у людей будет возможность работать не четыре дня, а пять дней в неделю по четыре часа.

Таким образом можно прийти к понятию неполной занятости, добавил политик.