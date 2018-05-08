08.05.2018, 22:04
Медведев рассказал о стратегических ориентирах будущего Правительства РФ
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемые коллеги, депутаты Государственной Думы!
Прежде всего, конечно, хотел бы поблагодарить Президента страны Владимира Владимировича Путина за доверие, которое мне оказано, за предложение возглавить Правительство. Это не только доверие, это огромная ответственность. И в случае принятия соответствующих решений я готов сделать всё для развития нашей страны, России.
Я относительно недавно выступал в этих стенах. Мы с вами говорили об итогах работы. А сегодня встречаемся накануне великого праздника - Дня Победы. Хочу поздравить вас, уважаемые депутаты, поздравить всех наших граждан с наступающим праздником!
Мы наследники поколения победителей. Наша страна, наш народ умеют побеждать. И в военное, и, что не менее важно, в мирное время. И сегодня перед нами стоит высокая цель - это качественный прорыв. В экономике, в социальной сфере, в уровне жизни людей. В возможностях для каждого человека. В создании инфраструктуры достойной жизни и успеха. Только что об этом говорил Владимир Владимирович Путин. И это не отвлечённое понятие. Эта инфраструктура, вполне материальна.
Ведь благополучен тот, кто не боится за своё будущее, за себя, за своих близких. А это значит - стабильная экономика с низкой инфляцией, с низкой безработицей. Современные больницы, детские сады, школы. Комфортные города, хорошие дороги, чистый воздух.
Успешным является тот, кто занимается любимым делом. Кто получил качественное образование. Это уже об университетах, технопарках, инновационных кластерах, о поддержке частной инициативы. Человек должен иметь шанс попробовать себя в разных сферах. Причём попробовать таким образом, чтобы не было риска впасть в нищету, если вдруг что-то не получится.
И конечно, каждый человек хочет, чтобы государство его уважало. Хочет быть услышанным каждый день - в своём регионе, в каждом муниципалитете. Иначе государство просто не может быть ни надёжным партнёром, ни помощником.
Именно такие национальные цели развития поставил Президент в своём Послании Федеральному Собранию и в указе, который был подписан и опубликован вчера. И именно в такой логике и должно действовать новое Правительство.
Мы видим, как быстро меняется мир. Ещё совсем недавно, буквально несколько лет назад, он был другим. Я имею в виду, кстати, не только и не столько санкции и какое-то давление на нашу страну. Они лишь подтверждают масштабный сбой в мировой политике, нарушение мирового политического баланса, выстраиваемого с таким трудом, и архитектуры безопасности, которая сложилась.
Настоящий перелом происходит везде, затрагивая все сферы мироздания - от бытовой жизни, мировоззрения, технологий до политики и экономики. Глубокий характер этих изменений ставит перед человечеством грандиозные вызовы. Население планеты становится старше, растёт дефицит трудовых ресурсов. Бедность и неравенство в целом в мировой пропорции тоже усиливаются. Ухудшается экология. На сырьевых рынках царит нестабильность, что ставит под угрозу экономическое развитие. Я добавлю, конечно, к этому беспрецедентную по масштабам миграцию, терроризм, региональные конфликты. И всё это происходит, что особенно тревожно, на фоне технологических изменений, которые также идут с огромной скоростью.
Ответы на эти вызовы ищет весь мир, это задачи на ближайшие годы. И для нашей страны, конечно, тоже. Россия была, уверен, и будет значимой частью глобального мира, как бы нас ни пытались вытеснить на обочину глобальной повестки дня. Но в то же время мы не можем позволить не считаться с нашими интересами. И тем более мы не занимаемся самоизоляцией. Поэтому выстраиваем взаимоотношения с разными странами - и на Западе, и на Востоке, и в арабском мире, и в Латинской Америке.
Россия продолжает активно участвовать во всех многосторонних экономических форматах. Прежде всего, конечно, в Евразийском экономическом союзе, Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, БРИКС, "двадцатке", АТЭС.
Нам не привыкать жить в условиях таких потрясений, "стальных грозовых туч". Мы научились это делать. И хотел бы прямо сказать с этой трибуны, что мы учились этому вместе - вместе с вами, уважаемые коллеги, депутаты Государственной Думы. Именно поэтому самые сложные годы, связанные с кризисом, с давлением на нашу страну, мы прошли достойно. И не просто достойно прошли, но и продолжили развиваться.
Сейчас у нашей страны действительно поворотный момент. Чтобы совершить принципиальный рывок, нужна новая база. Задачи, которые поставлены Президентом в Послании Федеральному Собранию, в опубликованном вчера Указе, беспрецедентны по масштабу. И их решение требует и беспрецедентных усилий. Причём, как только что было сказано Президентом страны, работать надо прямо сейчас, времени на раскачку нет.
За последние годы мы вместе с вами накопили колоссальный практический опыт. Преодолели большое количество трудностей. Открыли для себя много новых возможностей. Создали неплохие условия для долгосрочного роста. Мы доказали, что можем эффективно действовать вместе. Ведь даже когда наши позиции в чём-то не совпадают, мы всё равно объединены общей целью. И цель эта понятна, она вытекает из нашей любви к своей стране.
Но для прорывного развития этого недостаточно. Нам нужно добиться результата, который определит судьбу страны на десятилетия вперёд. И это задачи не только для Правительства, уважаемых коллег - депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, вообще властей. Это задача для всего гражданского общества.
Настоящий прорыв может совершить только сплочённая нация, где важно участие каждого, готовность отдать своей стране силы, энергию, талант. Будь то студент, работник или пенсионер. Тот, кто поддерживает власть, и тот, кто её критикует. Нам необходимо вовлечь в решение этих задач, задач национального развития, - всех. И в этом я тоже вижу принципиальную задачу для будущего Правительства.
В противном случае мы просто скатимся в протекционизм - это дело нехитрое - и простую раздачу денег по отдельным направлениям.
Общие цели, конечно, не значит их огосударствление. Мы должны уходить и от избыточных запретов и ограничений, которые сковывают экономику, угнетают бизнес и в конечном счёте не дают двигаться вперёд. Нам нужно создавать и давать свободу идеям - гражданским, предпринимательским, научным, творческим. Именно такие идеи во все времена меняли облик страны.
В соответствии с теми программными документами, которые провозглашены и утверждены Президентом, мы должны добиться, чтобы люди в нашей стране жили дольше, чем сегодня (до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году задача поставлена, чтобы продолжительность жизни была более 80 лет), жили лучше. А это и рост доходов, и уровень бедности вдвое ниже нынешнего, и не меньше 5 млн новоселий у российских семей ежегодно.
Такую среду социального благополучия по всей стране позволит сформировать только современная и самостоятельная экономика.
Задача поддержания макроэкономической стабильности (мы сегодня и вчера говорили с представителями фракций) остаётся очень важной. Причём темпы роста должны быть по мере возможности высокими - выше мировых. С низкой инфляцией - до 4%. И по объёму мы должны постараться войти в число крупнейших стран мира. Для этого надо переходить в цифровую повестку дня. Поднимать долю компаний с технологическими инновациями. Создавать производительный сектор в базовых отраслях.
Указ Президента от 7 мая 2018 года, Послание Федеральному Собранию определяют прежде всего стратегические ориентиры. Задача Правительства заключается в том, чтобы наполнить их конкретикой. Для этого, на мой взгляд, необходимы четыре составляющие: чёткое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы.
Чуть подробнее о каждом.
Первое - о планировании.
Конкретные тактические задачи, ключевые показатели должны быть погружены в Основные направления деятельности Правительства, в Прогноз социально-экономического развития до 2024 года и в 12 приоритетных национальных программ. Эти документы станут комплексным пошаговым планом для Правительства на ближайшие шесть лет. Они должны быть готовы в установленные указом сроки. Указ устанавливает 1 октября, но я считаю, что этот срок конечный, для глубокого анализа отдельных, самых сложных вопросов. А в целом, как только что было сказано Президентом страны, нужно начинать работать по всем этим направлениям уже сегодня. Тем более что значительная часть деятельности по стратегическим приоритетам велась нами вместе в предыдущие годы. Мы сформировали качественную базу. И меньше месяца назад в отчёте Правительства я уже рассказывал о механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которых мы с вами достигли за годы работы предыдущего Правительства, которое я возглавлял. Хочу ещё раз поблагодарить вас за сотрудничество и выразить надежду, что в будущем, если сегодня будут приняты известные решения, оно будет не менее успешным.
Хотел бы сразу сказать, что Основные направления деятельности Правительства мы будем готовить в максимально открытом режиме, обсуждать свою работу с экспертами, гражданским обществом, предпринимательским сообществом. Рассчитываю, что в этом примут участие и регионы, и, конечно, вы, уважаемые коллеги-депутаты. Тем более что всех нас в этом случае ждёт большая законотворческая работа. Сложная, связанная с необходимостью принятия весьма непростых решений, от которых в значительной степени будет зависеть будущее нашего государства. Я надеюсь на вашу поддержку и надеюсь, что законопроекты, которые связаны с реализацией целей развития нашей страны, вы будете рассматривать в первую очередь.
Второе, что было названо, - это деньги.
Правительство по поручению Президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач.
По предварительным подсчётам (подчёркиваю - сугубо предварительным), объём средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей. Причём, хотел бы подчеркнуть, это именно минимальный уровень. Если дополнительные доходы будут появляться, мы, конечно, найдём им применение.
Сейчас начинается новый бюджетный цикл. Часть этих расходов должна быть заложена в проекте федерального бюджета на следующие три года. Правительство, Государственная Дума, Совет Федерации сумели найти по бюджетным вопросам хороший алгоритм взаимодействия. Он действительно хороший, без сбоев. И в этом году особенно важно синхронизировать бюджетное планирование с подготовкой Основных направлений деятельности Правительства, а также с работой в рамках государственных программ.
Третье, о чём я сказал, - это кадры.
Новые цели развития требуют, чтобы Правительство соответствовало масштабу задач, которые поставил Президент, и по структуре, и по людям. В случае моего назначения Председателем Правительства в ближайшее время в соответствии с Конституцией я представлю главе государства предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров. По заместителям Председателя Правительства ряд предложений были представлены ещё вчера, они предварительно были согласованы с Владимиром Владимировичем, и я надеюсь, что они найдут поддержку.
Это должны быть люди, для которых работа - не просто должность, а образ жизни, который требует постоянной сосредоточенности, постоянной вовлечённости в материал и большой отдачи. Но самое главное - умения принимать решения и контролировать их исполнение. И нести, конечно, персональную ответственность за результаты.
Четвёртое - это механизмы.
Прежде всего мы будем опираться - и это доказано всем нашим предшествующим опытом - на проектный подход. Считаю, что такую работу можно было бы продолжить в рамках Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам и его правительственных структур - я имею в виду президиум совета и ряд других.
Создан федеральный проектный офис. Такие же проектные структуры есть теперь во всех федеральных министерствах и ведомствах. Некоторые регионы и даже муниципалитеты используют проектные механизмы. Руководителям субъектов Федерации нужно внимательнее к этой работе относиться. Ведь от того, насколько широко задействован проектный подход, во многом зависит успех наших начинаний. Очевидно, что Крым и Камчатка, Ставрополье и Татарстан - это совершенно разные территории. Но проектные механизмы помогут каждому найти свои преимущества и создать, как принято говорить, свою матрицу возможностей.
В этом мы уже смогли убедиться, поскольку по большинству из 12 направлений социально-экономического развития, которые определены в указе, в целом идёт активная работа. Теперь по каждому из этих направлений должны быть подготовлены сами национальные приоритеты, проекты. В том числе предстоит серьёзно заняться решением демографических и экологических проблем, развивать здравоохранение, образование, сферу культуры.
Активно стимулировать жилищное строительство, улучшать городскую среду. Строить и ремонтировать дороги. Повышать производительность труда, поддерживать занятость. Создавать инфраструктуру для развития науки и внедрения цифровых технологий. И формировать благоприятную среду для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Конечно, расширять международную кооперацию и экспорт.
Эти проекты, как я уже сказал, мы также будем разрабатывать в максимально открытом режиме. Вчера и сегодня я провёл консультации с фракциями партий, которые представлены в Государственной Думе. На них прозвучали интересные предложения - и критика, что и должно быть, и идеи. Новое Правительство должно обязательно учесть их в своей работе, как и предложения регионов и, конечно, Федерального Собрания, которые будут поступать в ходе подготовки всех документов, о которых было сказано.
Эта работа очень нужна нашей стране. Я уверен, что вы эту позицию разделяете. И если вы окажете мне доверие, то как Председатель Правительства я буду готов вместе с вами над этим работать.
Можно было бы на этом и закончить, но я хочу процитировать слова Антона Павловича Чехова, который был великим мастером слова и когда-то сказал так: "Дела определяются их целями. То дело называется великим, у которого велика цель". Наши дела действительно в этом смысле должны быть великими. Мы несём ответственность перед нашими детьми, и нам нужно будет смотреть им в глаза. Давайте сделаем так, чтобы в этих глазах отражалась гордость за нашу страну.
Прежде всего, конечно, хотел бы поблагодарить Президента страны Владимира Владимировича Путина за доверие, которое мне оказано, за предложение возглавить Правительство. Это не только доверие, это огромная ответственность. И в случае принятия соответствующих решений я готов сделать всё для развития нашей страны, России.
Я относительно недавно выступал в этих стенах. Мы с вами говорили об итогах работы. А сегодня встречаемся накануне великого праздника - Дня Победы. Хочу поздравить вас, уважаемые депутаты, поздравить всех наших граждан с наступающим праздником!
Мы наследники поколения победителей. Наша страна, наш народ умеют побеждать. И в военное, и, что не менее важно, в мирное время. И сегодня перед нами стоит высокая цель - это качественный прорыв. В экономике, в социальной сфере, в уровне жизни людей. В возможностях для каждого человека. В создании инфраструктуры достойной жизни и успеха. Только что об этом говорил Владимир Владимирович Путин. И это не отвлечённое понятие. Эта инфраструктура, вполне материальна.
Ведь благополучен тот, кто не боится за своё будущее, за себя, за своих близких. А это значит - стабильная экономика с низкой инфляцией, с низкой безработицей. Современные больницы, детские сады, школы. Комфортные города, хорошие дороги, чистый воздух.
Успешным является тот, кто занимается любимым делом. Кто получил качественное образование. Это уже об университетах, технопарках, инновационных кластерах, о поддержке частной инициативы. Человек должен иметь шанс попробовать себя в разных сферах. Причём попробовать таким образом, чтобы не было риска впасть в нищету, если вдруг что-то не получится.
И конечно, каждый человек хочет, чтобы государство его уважало. Хочет быть услышанным каждый день - в своём регионе, в каждом муниципалитете. Иначе государство просто не может быть ни надёжным партнёром, ни помощником.
Именно такие национальные цели развития поставил Президент в своём Послании Федеральному Собранию и в указе, который был подписан и опубликован вчера. И именно в такой логике и должно действовать новое Правительство.
Мы видим, как быстро меняется мир. Ещё совсем недавно, буквально несколько лет назад, он был другим. Я имею в виду, кстати, не только и не столько санкции и какое-то давление на нашу страну. Они лишь подтверждают масштабный сбой в мировой политике, нарушение мирового политического баланса, выстраиваемого с таким трудом, и архитектуры безопасности, которая сложилась.
Настоящий перелом происходит везде, затрагивая все сферы мироздания - от бытовой жизни, мировоззрения, технологий до политики и экономики. Глубокий характер этих изменений ставит перед человечеством грандиозные вызовы. Население планеты становится старше, растёт дефицит трудовых ресурсов. Бедность и неравенство в целом в мировой пропорции тоже усиливаются. Ухудшается экология. На сырьевых рынках царит нестабильность, что ставит под угрозу экономическое развитие. Я добавлю, конечно, к этому беспрецедентную по масштабам миграцию, терроризм, региональные конфликты. И всё это происходит, что особенно тревожно, на фоне технологических изменений, которые также идут с огромной скоростью.
Ответы на эти вызовы ищет весь мир, это задачи на ближайшие годы. И для нашей страны, конечно, тоже. Россия была, уверен, и будет значимой частью глобального мира, как бы нас ни пытались вытеснить на обочину глобальной повестки дня. Но в то же время мы не можем позволить не считаться с нашими интересами. И тем более мы не занимаемся самоизоляцией. Поэтому выстраиваем взаимоотношения с разными странами - и на Западе, и на Востоке, и в арабском мире, и в Латинской Америке.
Россия продолжает активно участвовать во всех многосторонних экономических форматах. Прежде всего, конечно, в Евразийском экономическом союзе, Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, БРИКС, "двадцатке", АТЭС.
Нам не привыкать жить в условиях таких потрясений, "стальных грозовых туч". Мы научились это делать. И хотел бы прямо сказать с этой трибуны, что мы учились этому вместе - вместе с вами, уважаемые коллеги, депутаты Государственной Думы. Именно поэтому самые сложные годы, связанные с кризисом, с давлением на нашу страну, мы прошли достойно. И не просто достойно прошли, но и продолжили развиваться.
Сейчас у нашей страны действительно поворотный момент. Чтобы совершить принципиальный рывок, нужна новая база. Задачи, которые поставлены Президентом в Послании Федеральному Собранию, в опубликованном вчера Указе, беспрецедентны по масштабу. И их решение требует и беспрецедентных усилий. Причём, как только что было сказано Президентом страны, работать надо прямо сейчас, времени на раскачку нет.
За последние годы мы вместе с вами накопили колоссальный практический опыт. Преодолели большое количество трудностей. Открыли для себя много новых возможностей. Создали неплохие условия для долгосрочного роста. Мы доказали, что можем эффективно действовать вместе. Ведь даже когда наши позиции в чём-то не совпадают, мы всё равно объединены общей целью. И цель эта понятна, она вытекает из нашей любви к своей стране.
Но для прорывного развития этого недостаточно. Нам нужно добиться результата, который определит судьбу страны на десятилетия вперёд. И это задачи не только для Правительства, уважаемых коллег - депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, вообще властей. Это задача для всего гражданского общества.
Настоящий прорыв может совершить только сплочённая нация, где важно участие каждого, готовность отдать своей стране силы, энергию, талант. Будь то студент, работник или пенсионер. Тот, кто поддерживает власть, и тот, кто её критикует. Нам необходимо вовлечь в решение этих задач, задач национального развития, - всех. И в этом я тоже вижу принципиальную задачу для будущего Правительства.
В противном случае мы просто скатимся в протекционизм - это дело нехитрое - и простую раздачу денег по отдельным направлениям.
Общие цели, конечно, не значит их огосударствление. Мы должны уходить и от избыточных запретов и ограничений, которые сковывают экономику, угнетают бизнес и в конечном счёте не дают двигаться вперёд. Нам нужно создавать и давать свободу идеям - гражданским, предпринимательским, научным, творческим. Именно такие идеи во все времена меняли облик страны.
В соответствии с теми программными документами, которые провозглашены и утверждены Президентом, мы должны добиться, чтобы люди в нашей стране жили дольше, чем сегодня (до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году задача поставлена, чтобы продолжительность жизни была более 80 лет), жили лучше. А это и рост доходов, и уровень бедности вдвое ниже нынешнего, и не меньше 5 млн новоселий у российских семей ежегодно.
Такую среду социального благополучия по всей стране позволит сформировать только современная и самостоятельная экономика.
Задача поддержания макроэкономической стабильности (мы сегодня и вчера говорили с представителями фракций) остаётся очень важной. Причём темпы роста должны быть по мере возможности высокими - выше мировых. С низкой инфляцией - до 4%. И по объёму мы должны постараться войти в число крупнейших стран мира. Для этого надо переходить в цифровую повестку дня. Поднимать долю компаний с технологическими инновациями. Создавать производительный сектор в базовых отраслях.
Указ Президента от 7 мая 2018 года, Послание Федеральному Собранию определяют прежде всего стратегические ориентиры. Задача Правительства заключается в том, чтобы наполнить их конкретикой. Для этого, на мой взгляд, необходимы четыре составляющие: чёткое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы.
Чуть подробнее о каждом.
Первое - о планировании.
Конкретные тактические задачи, ключевые показатели должны быть погружены в Основные направления деятельности Правительства, в Прогноз социально-экономического развития до 2024 года и в 12 приоритетных национальных программ. Эти документы станут комплексным пошаговым планом для Правительства на ближайшие шесть лет. Они должны быть готовы в установленные указом сроки. Указ устанавливает 1 октября, но я считаю, что этот срок конечный, для глубокого анализа отдельных, самых сложных вопросов. А в целом, как только что было сказано Президентом страны, нужно начинать работать по всем этим направлениям уже сегодня. Тем более что значительная часть деятельности по стратегическим приоритетам велась нами вместе в предыдущие годы. Мы сформировали качественную базу. И меньше месяца назад в отчёте Правительства я уже рассказывал о механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которых мы с вами достигли за годы работы предыдущего Правительства, которое я возглавлял. Хочу ещё раз поблагодарить вас за сотрудничество и выразить надежду, что в будущем, если сегодня будут приняты известные решения, оно будет не менее успешным.
Хотел бы сразу сказать, что Основные направления деятельности Правительства мы будем готовить в максимально открытом режиме, обсуждать свою работу с экспертами, гражданским обществом, предпринимательским сообществом. Рассчитываю, что в этом примут участие и регионы, и, конечно, вы, уважаемые коллеги-депутаты. Тем более что всех нас в этом случае ждёт большая законотворческая работа. Сложная, связанная с необходимостью принятия весьма непростых решений, от которых в значительной степени будет зависеть будущее нашего государства. Я надеюсь на вашу поддержку и надеюсь, что законопроекты, которые связаны с реализацией целей развития нашей страны, вы будете рассматривать в первую очередь.
Второе, что было названо, - это деньги.
Правительство по поручению Президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач.
По предварительным подсчётам (подчёркиваю - сугубо предварительным), объём средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей. Причём, хотел бы подчеркнуть, это именно минимальный уровень. Если дополнительные доходы будут появляться, мы, конечно, найдём им применение.
Сейчас начинается новый бюджетный цикл. Часть этих расходов должна быть заложена в проекте федерального бюджета на следующие три года. Правительство, Государственная Дума, Совет Федерации сумели найти по бюджетным вопросам хороший алгоритм взаимодействия. Он действительно хороший, без сбоев. И в этом году особенно важно синхронизировать бюджетное планирование с подготовкой Основных направлений деятельности Правительства, а также с работой в рамках государственных программ.
Третье, о чём я сказал, - это кадры.
Новые цели развития требуют, чтобы Правительство соответствовало масштабу задач, которые поставил Президент, и по структуре, и по людям. В случае моего назначения Председателем Правительства в ближайшее время в соответствии с Конституцией я представлю главе государства предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров. По заместителям Председателя Правительства ряд предложений были представлены ещё вчера, они предварительно были согласованы с Владимиром Владимировичем, и я надеюсь, что они найдут поддержку.
Это должны быть люди, для которых работа - не просто должность, а образ жизни, который требует постоянной сосредоточенности, постоянной вовлечённости в материал и большой отдачи. Но самое главное - умения принимать решения и контролировать их исполнение. И нести, конечно, персональную ответственность за результаты.
Четвёртое - это механизмы.
Прежде всего мы будем опираться - и это доказано всем нашим предшествующим опытом - на проектный подход. Считаю, что такую работу можно было бы продолжить в рамках Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам и его правительственных структур - я имею в виду президиум совета и ряд других.
Создан федеральный проектный офис. Такие же проектные структуры есть теперь во всех федеральных министерствах и ведомствах. Некоторые регионы и даже муниципалитеты используют проектные механизмы. Руководителям субъектов Федерации нужно внимательнее к этой работе относиться. Ведь от того, насколько широко задействован проектный подход, во многом зависит успех наших начинаний. Очевидно, что Крым и Камчатка, Ставрополье и Татарстан - это совершенно разные территории. Но проектные механизмы помогут каждому найти свои преимущества и создать, как принято говорить, свою матрицу возможностей.
В этом мы уже смогли убедиться, поскольку по большинству из 12 направлений социально-экономического развития, которые определены в указе, в целом идёт активная работа. Теперь по каждому из этих направлений должны быть подготовлены сами национальные приоритеты, проекты. В том числе предстоит серьёзно заняться решением демографических и экологических проблем, развивать здравоохранение, образование, сферу культуры.
Активно стимулировать жилищное строительство, улучшать городскую среду. Строить и ремонтировать дороги. Повышать производительность труда, поддерживать занятость. Создавать инфраструктуру для развития науки и внедрения цифровых технологий. И формировать благоприятную среду для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Конечно, расширять международную кооперацию и экспорт.
Эти проекты, как я уже сказал, мы также будем разрабатывать в максимально открытом режиме. Вчера и сегодня я провёл консультации с фракциями партий, которые представлены в Государственной Думе. На них прозвучали интересные предложения - и критика, что и должно быть, и идеи. Новое Правительство должно обязательно учесть их в своей работе, как и предложения регионов и, конечно, Федерального Собрания, которые будут поступать в ходе подготовки всех документов, о которых было сказано.
Эта работа очень нужна нашей стране. Я уверен, что вы эту позицию разделяете. И если вы окажете мне доверие, то как Председатель Правительства я буду готов вместе с вами над этим работать.
Можно было бы на этом и закончить, но я хочу процитировать слова Антона Павловича Чехова, который был великим мастером слова и когда-то сказал так: "Дела определяются их целями. То дело называется великим, у которого велика цель". Наши дела действительно в этом смысле должны быть великими. Мы несём ответственность перед нашими детьми, и нам нужно будет смотреть им в глаза. Давайте сделаем так, чтобы в этих глазах отражалась гордость за нашу страну.
Источник: Единая Россия
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