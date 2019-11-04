По сообщению ТАСС, глава российского правительства рассказал, находясь на деловом саммите ACEAH, о ценах на безлимитный интернет в РФ.По заявлению Медведева, в России безлимитный интернет в 9 раз дешевле, чем в Японии. Сравнивая цены в США и России, он отметил, что в первой мобильный интернет стоит в 14 раз дороже. Также премьер-министром из России было заявлено, что в Южной Корее за интернет платят в 17 раз больше, чем в РФ. Медведев отметил, что Россия является одним из мировых лидеров по количеству пользователей смартфонами.Медведевым было сказано, что создание технологий, которые будут призваны повышать уровень жизни, является главным приоритетом для России. По заявлению премьер-министра, в России сильны школы физики и математики, а также информационных технологий, поэтому российские специалисты высоко котируются на мировом рынке труда. По словам Медведева, россиян хотят видеть в своих рядах ведущие IT-компании, такие как Google и Apple.