ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Москва может рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, однако Киев должен первым проявить инициативу, пишет «МК».



Медведев напомнил, что первой ограничительные меры ввела именно Украина.



Премьер отметил, что Россия является для Украины одним из самых крупных рынков сбыта и торговым партнёром. Это сотрудничество важно для обоих сторон.



Медведев добавил, что в ближайшее время встреч между главами правительств России и Украины не будет. Премьеры двух стран контакты пока не поддерживают, отметил политик.

