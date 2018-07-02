ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев намерен развивать популярность туризма в России, в том числе и среди иностранцев.

Гражданам других стран, посещающих Россию с целью туризма, будут компенсировать часть расходов на туристический тур. Больше всего бывший президент РФ хочет развить Алтайский край, Карелию и Байкал. Скидки, если они появятся, иностранцам будут предоставлять туроператоры и авиакомпании.

Премьер-министр Российской Федерации считает, что таким образом иностранные граждане будут больше простимулированы для поездки в Россию. А в связи с тем, что в стране проходит чемпионат мира по футболу, некоторые жители других стран особенно мотивировались чаще посещать страну. Особенно большого наплыва будут ждать от стран, которые и так совершают туристические поездки в Россию. Это Китай, Соединенные Штаты Америки и Германия. Утверждается, что также заинтересованы граждане Ирана, Латинской Америки (в частности, Аргентина), Япония и Южная Корея. Жители этих стран, не ожидавшие увидеть настолько развитую цивилизацию, красивую архитектуру и доброжелательное отношение к иноземцам, особенно активно восторгаются Россией.

Таким образом, пока интерес к стране находится на высоком уровне, следует привлекать все больше туристов для развития экономики в тех регионах, где это особенно требуется.

Также Медведев поручил заняться вопросом улучшения сервиса и предоставления услуг более высокого качества, поддержки сертификации.

Тем временем, для россиян, наоборот, введен налог на туристический отдых в курортных зонах России (например, Крым). Сообщается, что сбор будет взиматься еще до 2022 года и неизвестно, будет ли потом еще продолжена данная процедура.