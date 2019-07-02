ИА «Ореанда-Новости» Соответствующая информация появилась на сайте правовой информации. Как сообщается, деньги распределены на восемь регионов.

Республике Удмуртия выделили 8,6 миллиона рублей, Алтайскому краю – 5,5 миллиона, Пермскому краю - 33,4 миллиона, Костромской области - 3 миллиона, Московской области - 37,7 миллиона, Омской области - 7,7 миллиона рублей, Тверской - 16,6. Ульяновская область получила 2,2 миллиона.

Денежные средства предназначены на покупку обезболивающих, организацию мониторинга оказания паллиативной медпомощи, обеспечение специализированных медучреждений медицинскими товарами, в том числе для использования на дому.