ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что хотел, чтобы в будущем Россия отказалась от пластиковой тары.



Медведев отметил, что в последнее время наблюдается «взрыв использования пластика», это представляет собой большую угрозу для экологии.



При этом премьер отметил, что единовременным запретом на пластик проблему не устранить, так как важно изменить саму систему упаковки продукции. Альтернативой, по его словам, могла бы стать бумага в разных видах или другая упаковка, подлежащая переработке.