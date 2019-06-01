ИА «Ореанда-Новости». Россия не планирует вводить визовые ограничения для граждан Узбекистана, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам визита в азиатскую республику в интервью Сергею Брилеву для программы «Вести в субботу».

«Нет, конечно», — сказал премьер-министр, отвечая на вопрос, не введет ли Россия визовый режим для упорядочивания миграционных потоков. Медведев рассказал, что для того, чтобы навести порядок в сфере миграции, существуют различные инструменты, «включая проекты договоров о так называемом оргнаборе, когда такого рода отношения подвергаются нормированию». «Во всяком случае, это упорядочивается», — подчеркнул он.

Премьер напомнил, что Москва и Ташкент являются друзьями и партнёрами. «И действительно, стратегически связаны экономики, и за последние несколько лет отношения получили очень мощный старт, новые инвестпроекты появились», — рассказал политик. Среди таких проектов Медведев назвал строительство АЭС в Узбекистане. По его словам, уже утверждены некоторые параметры, назначено место, где будет находиться объект.

По его словам, отношения двух стран всегда были партнёрскими, хотя в какой-то момент перестали развиваться. «Они как бы находились в стагнирующей фазе. А сейчас и президент Узбекистана, и правительство Узбекистана взяли курс на развитие экономических отношений. Мы этому очень рады», — добавил глава правительства.