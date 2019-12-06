06.12.2019, 19:21
Медведев заявил, что в России нет никаких «антибелорусских элементов»
ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в России нет никаких «антибелорусских элементов» и противников интеграции с Белоруссией, пишет «Коммерсант».
Таким образом Медведев прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что на Россию оказывается «антибелорусское давление».
Медведев отметил, что процессы интеграции всегда идут вместе с обсуждениями и высказываниями эмоциональных позиций. Премьер подчеркнул, что в России сейчас «антибелорусских элементов нет».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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