15.04.2020, 21:56
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Медведев, занимающий пост Зампредседателя Совета безопасности РФ, на совещании с представителями бизнеса отметил, что из-за пандемии ситуация некоторых сфер бизнеса «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет». Заместитель председателя считает, что не нужно занижать уровень проблемы.
Экс-премьер отметил, что Владимиром Путиным уже были приняты решения о поддержке экономики. «Но понятно, что жизнь будет идти вперёд и ситуация будет развиваться», — сказал он.
Также Медведев считает, что правительство должно включить в необходимые списки компании, которые уже вышли из малого и среднего бизнеса, но не достигли размера крупных.
Экс-премьер отметил, что Владимиром Путиным уже были приняты решения о поддержке экономики. «Но понятно, что жизнь будет идти вперёд и ситуация будет развиваться», — сказал он.
Также Медведев считает, что правительство должно включить в необходимые списки компании, которые уже вышли из малого и среднего бизнеса, но не достигли размера крупных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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