ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр сделал заявление на пленарном заседании форума «Открытые возможности», который проходит в «Сколково».

Медведев сообщил о том, что специалисты уже работают над тем, чтобы в российские учебные заведения можно было поступать через интернет. Для того, чтобы реализовать проект, уже отобрано свыше полусотни вузов.

Это поможет облегчить процедуру поступления, а также предоставит возможности гражданам, проживающим в других городах или с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, премьер-министр обсудил необходимость защиты национальных интересов при проведении электронного голосования. Он подчеркнул, что система в первую очередь должна быть защищена влиянию извне.



Восьмой форум «Открытые инновации» проходит в технопарке «Сколково» с 21 по 23 октября. В этом году темой обсуждения стала «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике».

