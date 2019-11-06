06.11.2019, 11:27
Медведевым сказано о росте числа семейных компаний
ИА «Ореанда-Новости» Главой правительства РФ была направлена телеграмма, адресованная участникам мероприятия "Успешная семья - успешная Россия" - форума семейного предпринимательства. Об этом заявлено на сайте кабмина.
Мероприятие проходит в столице России 6-7 ноября.
В поздравительной телеграмме отмечено, что на форуме собрались представители 85 регионов России. По словам Медведева, форум является ярким примером того, как можно развивать успешно семейный бизнес. Премьером-министром также было сказано, что в России с каждым годом становится все больше семейных предприятий, которые успешно работают в сфере туриндустрии и сельском хозяйстве. Медведев заявил, что эти компании предоставляют высококачественные услуги и производят товары высокого качества.
Мероприятие проходит в столице России 6-7 ноября.
В поздравительной телеграмме отмечено, что на форуме собрались представители 85 регионов России. По словам Медведева, форум является ярким примером того, как можно развивать успешно семейный бизнес. Премьером-министром также было сказано, что в России с каждым годом становится все больше семейных предприятий, которые успешно работают в сфере туриндустрии и сельском хозяйстве. Медведев заявил, что эти компании предоставляют высококачественные услуги и производят товары высокого качества.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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