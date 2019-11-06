Мероприятие проходит в столице России 6-7 ноября.В поздравительной телеграмме отмечено, что на форуме собрались представители 85 регионов России. По словам Медведева, форум является ярким примером того, как можно развивать успешно семейный бизнес. Премьером-министром также было сказано, что в России с каждым годом становится все больше семейных предприятий, которые успешно работают в сфере туриндустрии и сельском хозяйстве. Медведев заявил, что эти компании предоставляют высококачественные услуги и производят товары высокого качества.