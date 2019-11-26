В разговоре были затронуты вопросы по состоявшейся передаче украинских кораблей и по вопросам транзита и поставки газа.Необходимость разговора была обусловлена предстоящей встречей членов «нормандской четверки», которая состоится в Париже 9 декабря 2019 года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока рано говорить о возможности личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского до заседания «нормандской четверки».



