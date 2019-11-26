26.11.2019, 00:10
Между Путиным и Зеленским был проведён телефонный разговор
ИА «Ореанда-Новости». Между Путиным и Зеленским сегодня, 25 ноября, был проведён телефонный разговор, информация была опубликована на сайте президента России.
В разговоре были затронуты вопросы по состоявшейся передаче украинских кораблей и по вопросам транзита и поставки газа. В ходе телефонных переговоров между лидерами стран было достигнуто соглашение о продолжении лояльных контактов по различным вопросам международного характера.
Необходимость разговора была обусловлена предстоящей встречей членов «нормандской четверки», которая состоится в Париже 9 декабря 2019 года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока рано говорить о возможности личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского до заседания «нормандской четверки».
В разговоре были затронуты вопросы по состоявшейся передаче украинских кораблей и по вопросам транзита и поставки газа. В ходе телефонных переговоров между лидерами стран было достигнуто соглашение о продолжении лояльных контактов по различным вопросам международного характера.
Необходимость разговора была обусловлена предстоящей встречей членов «нормандской четверки», которая состоится в Париже 9 декабря 2019 года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока рано говорить о возможности личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского до заседания «нормандской четверки».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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