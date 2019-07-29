Этот праздник учреждён относительно недавно. В ноябре 2010 года в городе Санкт-Петербурге состоялся Международный форум по проблемам, связанным с сохранением тигров на планете. Основной целью, ради которой собрались на мероприятии, заключалась в информировании широкой общественности о проблеме исчезновения тигров с лица Земли, а также о способах их защиты.

По информации, предоставленной руководителем отдела по редким видам Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (или WWF) Павлом Фоменко, популяция тигров в последнее время существенно выросла. Этому способствует меры, которые приняты на государственном уровне, и внимание общественности к этой проблеме. По сведениям 1996 года, популяция амурских тигров насчитывала порядка четырёх семидесяти особей. В 2015 году, в ходе последнего на сегодняшний день, государственного учёта, зафиксировано пятьсот сорок тигров. Хотя эксперты говорят о пятьсот семидесяти особей – эти данные не представляется возможным проверить.

Павел Фоменко считает, что, в целом, проблема сохранности этого вида полосатого хищника решена. Следующим этапом станет создание таких условий, при которых эта популяция больше не оказывалась на грани исчезновения. Эксперт также добавил, что численности амурских тигров может даже хватить для территории России, однако, это не значит, что необходимо сделать их объектом охоты.

За последние сто лет численность тигров сократилась на девяносто семь процентов. Основные причины сокращения популяции заключаются в действиях браконьеров и вырубке лесов. Угроза исчезновения этого хищника всё ещё существует, поэтому российские специалисты собираются в 2022 году собрать ещё один форум.