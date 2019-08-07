ИА «Ореанда-Новости». Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства о предоставлении субсидий на организацию Санкт-Петербургского международного морского фестиваля.

По данным сайта администрации города, торжество традиционно пройдёт в сентябре этого года около Петропавловской крепости. Будут организлваны разные развлекательные мероприятия, концертные программы, семинары и конкурсы.

В этом году исполняется 145-летие российской тельняшки, чей флаг на фестивале поднимет Дмитрий Шагин, глава петербургского художественного объединения "Митьки".

В пресс-центре также добавили, что во время фестиваля ученики морских школ будут торжественно приносить присягу. Любой может принять участие в мероприятии.