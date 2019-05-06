Мероприятие начали с минуты молчания - так присутствующие почтили память героя. Позже участники возложили цветы к мемориальной доске.





Её установили на улице Гоголя, на стене жилого дома №56.Александр Пикунов родился 10 января 1923 года в деревне Князево Башкирской АССР. Во время Великой Отечественной войны служил в пехоте и бронетанковых войсках. Особо отличился в ходе Берлинской операции в 1945 году. 27 июня 1945 года младшему лейтенанту Пикунову было присвоено звание Героя Советского Союза. Пикунов умер в возрасте 89 лет в Уфе.В мероприятии приняли участие служащие ведомства, ветераны и представители администрации Уфы и семья Героя Советского Союза. Врио начальника башкортостанского УФСИН Антон Талалов отметил среди присутствующих воспитаников-кадетов ведомства, подчеркнув, что проведение таких мероприятий является важным в воспитании патриотического духа молодого поколения.