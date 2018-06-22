ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр исследования общественного мнения заключил, что у правительства и президента падают рейтинги – им стали доверять всё меньше граждан страны, среди россиян отмечает снижение оценки работы правительства.

ВЦИОМ опубликовал 22 июня данные последнего опроса, социологи отмечают что снижение доверия может быть связано с недовольством ценами на бензин и пенсионной реформой.

Опрос проводился с 11 по 17 июня, опрошенным предлагалось ответить на вопрос, довольны они или не довольны деятельностью того или иного государственного органа власти. При этом только 44,7 процентов опрошенных заявили, что доверяют правительству и одобряют его деятельность, например, неделей ранее так сказало 47,1 процентов респондентов, а две недели ранее – 49,7 процентов. При этом недовольных стало больше – 38,5 процентов не одобряют политику кабинета министров, до этого показатель был 32,7 процентов.

Деятельность премьер-министра также стало одобрять меньше людей: было 41,7 процентов, стало – 38,5 процентов. Деятельность президента теряет рейтинги: было 77,1 процентов, стало – 72,1 процентов.

Эксперты центра считают, что мнение общества поменялось в связи с ростом цен на топливо в стране, россияне считают, что правительство не реагирует оперативно и адекватно на сложившуюся ситуацию.

Вторая причина антидоверия – изменение пенсионного законодательства, считают в ВЦИОМ. Общество восприняло это настороженно, и это естественная реакция. Также социологи отмечают, что после выборов по традиции требования и запросы к президенту всегда усиливаются со стороны общества.

Одобряли или не одобряли работу правительства люди, взрослее 18 лет. Было опрошено около тысячи людей больше, чем в 80 регионах России. Показатели соответствуют средним значениям за неделю.



